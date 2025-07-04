Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Sakarya'nın Serdivan ve Erenler ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 107 gram bonzai, 85 gram metamfetamin ve bir tabanca ele geçirildi.

SAKARYA'nın Serdivan ve Erenler ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında S.A. (29) ile M.Ç. (43) isimli şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 107 gram bonzai, 85 gram metamfetamin, 1 adet 7x65 mm çapında GCPYC marka tabanca ve 1 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri sonrası tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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