Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Sakarya'da durdurulan araçta yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Aksaray'a uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, plakasını belirlediği aracı Akyazı ilçesinde durdurdu. Dedektör köpeğin de katılımıyla yapılan aramada, 0,56 gram kokain, 92,22 gram ile peçeteye emdirilmiş 518 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.Ç. (32) ve S.A'nın (32) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
