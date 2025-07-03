Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 750 Gram Ele Geçirildi

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 750 Gram Ele Geçirildi
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilo 570 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte gözaltına alınan 64 yaşındaki şüpheli V.Ş. tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan V.Ş'nin (64) ikametgahında ve üstünde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 3 paket halinde 2 kilo 570 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli V.Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
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