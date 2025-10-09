Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 100 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Güncelleme:
Sakarya'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde 100 kilo metamfetamin bulundu. Irak uyruklu sürücü gözaltına alındı.

SAKARYA'da polis ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otomobilde yapılan aramada 100 kilo metamfetamin ele geçirildi, Irak uyruklu sürücü gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Ekiplerin şüphe üzerine takibe aldığı Irak uyruklu F.Y.H. (36) yönetimindeki otomobil, 9 Ekim 2025 günü Anadolu Otoyolu'nda durduruldu. Araçta yapılan aramada 100 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber: Serhat YILMAZ/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
