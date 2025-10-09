Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 100 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde 100 kilo metamfetamin ele geçirildi. Irak uyruklu sürücü gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Ekiplerin şüphe üzerine takibe aldığı Irak uyruklu F.Y.H. (36) yönetimindeki otomobil, 9 Ekim 2025 günü Anadolu Otoyolu'nda durduruldu. Araçta yapılan aramada 100 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
