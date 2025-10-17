Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında

SAKARYA'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüphelilerin Adapazarı, Akyazı ve Hendek ilçelerindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında O.A. (30), H.A. (37), S.Ş. (40), M.H.S. (40), M.Ş.U. (57), T.H. (38), A.G. (38), M.A. (40), A.E. (32) ve G.A.S. (53) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada 6 parça halinde satışa hazır 26 bin 156 içimlik sentetik kannabinoid hammaddesine emdirilmiş mor renkli peçete, 4 parça halinde 424,30 gram bonzai, 3 parça halinde 81,53 gram esrar, 31 sentetik ecza, 3 parça halinde 14,93 gram skunk, 2 parça halinde 3,40 gram metamfetamin, 3 ecstasy hap, 1 ruhsatsız tabanca, 15 fişek, uyuşturucu madde ölçümünde kullanılan bardak ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

HABER: Serhat YILMAZ/(Sakarya),