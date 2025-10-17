Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Güncelleme:
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 10 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu madde ve çeşitli silahlar ele geçirdi.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce Adapazarı, Akyazı ve Hendek ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda 4 araç, 4 ikamet ve müştemilatta yapılan aramalarda, peçeteye emdirilmiş 26 bin 156 içimlik sentetik uyuşturucu hammaddesi, 442,63 gram sentetik uyuşturucu, 81,53 gram esrar, 31 sentetik ecza ilacı, ruhsatsız tabanca, 15 fişek, uyuşturucu madde ölçümünde kullanılan bardak ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda şüpheliler O.A. (30), H.A. (37), S.Ş. (40), M.H.S. (40), M.Ş.U. (57), T.H. (38), A.G. (38), M.A. (40), A.E. (32) ve G.A.S. (53) gözaltına alındı.

Zanlılardan biri hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
