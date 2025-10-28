Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Sakarya'da durdurulan araçta 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde sevk edeceği belirlenen T.Y. (27) idaresindeki taksi takibe alındı.

Serdivan ilçesinde durdurulan araçta ve şüphelinin üzerinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.