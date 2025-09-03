Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında, Söğütlü ilçesinde S.A'nın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 500 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında, Erenler ilçesinde yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında durdurulan bir aracın sürücüsü A.G'nin üstünde yapılan aramada ise 14 gram sentetik uyuşturucu, aynı ilçedeki Küpçüler Mahallesinde şüpheli hareketler sergileyen Ö.G'nin taşıdığı çuvalda yapılan aramada 38 kutu içinde satışa hazır vaziyette 2 bin 126 galara, 300 miligram sentetik hap ele geçirildi.

Ö.G'nin yapılan sorgulamasında E.A'nın ismini vermesi üzerine şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 8 kutu içinde satışa hazır vaziyette 448 galara 300 miligram sentetik hap, 305 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda S.A, A.G. ve Ö.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.G. tutuklandı.

Zanlılar S.A.ve A.G. ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Şüpheli E.A'yı yakalama çalışması sürüyor.