Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tunuklama, 2 Gözaltı
Sakarya'nın Sapanca ve Pamukova ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda kenevir, esrar ve kokain ele geçirildi. Zanlılardan biri tutuklandı.
Sakarya'nın Sapanca ve Pamukova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sapanca'da çalışma yürüttü.
Bu kapsamda M.E'nin (52) ikametinde yapılan aramalarda, 38 kök kenevir bitkisi, 30 gram esrar, iklimlendirme sistemi, 41 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Ekipler, ilçede durdurulan R.A. idaresindeki araçta da 60 gram kokain yakaladı.
Pamukova'da M.Ö'nün (69) bahçesinde gerçekleştirilen aramalarda kurumaya bırakılmış 118 gram kenevir bulundu.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan R.A. tutuklandı, M.E'ye adli kontrol şartı kapsamında "ev hapsi" uygulandı, diğeri ise serbest bırakıldı.