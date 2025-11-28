Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Serdivan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 43 yaşındaki S.S. tutuklandı. Operasyonda 520 gram sentetik uyuşturucu ve diğer uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Operasyonda gözaltına alınan S.S'nin (43) adresinde yapılan aramada, 4 ayrı parça halinde 520 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kubar esrar, 2 adet sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan aseton ve cep telefonu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel