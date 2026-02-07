Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilogram kokain ele geçirildi

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilogram kokain ele geçirildi
Güncelleme:
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram kokain ile birlikte 11,86 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

SAKARYA'da, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Adana'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Belirlenen otomobil, Sakarya'da durduruldu ve yapılan aramalarda 1 kilogram kokain, 11,86 gram skunk ele geçirildi. Otomobilde bulunan S.D. (48), M.K. (38), M.U. (62) ve K.K. (33) gözaltına alındı. Şüphelilerin, suçta kullandıkları iddia edilen 4 adet cep telefonu da delil olarak incelenmek üzere alındı. Ayrıca şüphelilerden S.D.'nin 'Kasten yaralama' suçundan 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerden M.U. ve K.K. ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, S.D. ve M.K. emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

