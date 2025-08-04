Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Kokain Ele Geçirildi

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Sakarya'da bir evde yapılan aramada, kombi dolabında saklanmış 1 kilo 20 gram kokain ve başka uyuşturucu maddeler ele geçirildi. B.G. adlı şüpheli tutuklandı.

SAKARYA'da evindeki kombi dolabında 1 kilo 20 gram kokain ele geçirilen B.G., tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında B.G.'nin (28) üstünde ve evinde arama yapıldı. Aramada evindeki kombi dolabına gizlenmiş 1 kilo 20 gram kokain, 27 gram skunk, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 400 TL ele geçirildi. B.G. gözaltına alındı.

B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: İsa ÇİÇEK/ ADAPAZARI(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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