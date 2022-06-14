Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu tacirleriyle mücadele kapsamında dün Arifiye ve Adapazarı ilçelerinde yapılan 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan M.S, M.K, M.B, B.T. ve E.İ'nin işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.B. ve E.İ, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti. AA / Uğur Subaşı - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Sakarya Güncel Haberler

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