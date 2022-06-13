Uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve zehir tacirleriyle mücadele için çalışma başlattı. Arifiye ve Adapazarı ilçelerinde yapılan 3 ayrı operasyonda, 4 kilo 950 gram bonzai ve 79,81 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S, M.K, M.B, B.T. ve E.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Güncel Güncel Haberler

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