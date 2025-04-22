Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonlarında 4 Tutuklama
Sakarya'da 1-20 Nisan tarihlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 110 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda, 2 kilo 291 gram sentetik uyuşturucu, 46 gram kubar esrar ve 85 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sakarya'da 1-10 Nisan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11-20 Nisan'da çalışma gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, 2 kilo 291 gram sentetik uyuşturucu, 46 gram kubar esrar, 85 uyuşturucu hap, 11 uyuşturucu kullanma aparatı geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 110 şüpheliden 4'ü tutuklandı.???????
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel