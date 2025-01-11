Sakarya’da Uyuşturucu Operasyonları: 497 Zanlı Tutuklandı, 731 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sakarya'da jandarma ve polis ekipleri, geçen yıl düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2024 yılında gerçekleştirilen 5 bin 255 operasyonda 497 zanlı tutuklandı, 731 kilo 544 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, geçen yıl 3 bin 385 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 3 bin 882 şüpheli yakalandı.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 448 kilo 21 gram sentetik uyuşturucu, 10 kilo 912 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 43 bin 208 uyuşturucu hap, 27 kilo 914 gram esrar, 2 kilo 11 gram kokain, 866 kök kenevir bitkisi, 641 gram eroin, 39 gram afyon sakızı, 86 hassas terazi, 123 tabanca, 33 tüfek ve 1234 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 926 bin 755 lira, 1478 dolar, 800 avro ve 10 gram altın ele geçirildi.

Şüphelilerden 375'i tutuklandı, haklarında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 219 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda ayrıca haklarında ifade alınmasına yönelik arama kararı bulunan 104 kişi de yakalandı.

Jandarmadan 1870 uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1870 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 2 bin 142 şüpheli yakalandı.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 176 kilo 853 gram esrar, 63 kilo 752 gram sentetik uyuşturucu, 7 bin 688 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 361 gram kenevir tohumu, 2 bin 158 uyuşturucu hap, 32 gram kokain, 8 gram eroin, 531 uyuşturucu kullanma aparatı, 84 hassas terazi, 21 tabanca ve 3 makinalı tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 408 bin 480 liraya, 2 bin 405 dolara el konuldu.

Zanlılardan 122'si tutuklandı, haklarında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 202 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda ayrıca haklarında ifade alınmasına yönelik arama kararı bulunan 145 kişi de yakalandı.