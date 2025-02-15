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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları: 37 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları: 37 Şüpheli Yakalandı
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Sakarya'da yapılan uyuşturucu operasyonları sonucunda 37 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, son bir haftada 359 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram kokain ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Sakarya'da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonlarda 359 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram kokain, 2 gram kenevir tohumu, 28 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ham madesi ve 22 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 37 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
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