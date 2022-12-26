Sakarya'da uyuşturucu nedeniyle 3 kişi gözaltına alındı
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Pamukova'da üzerlerinden uyuşturucu madde çıkan 2 kişiyle, bulundukları aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Pamukova'da üzerlerinden uyuşturucu madde çıkan 2 kişiyle, bulundukları aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Fatih Caddesi'nde şüphelendikleri ticari taksiyi durdurdu.
Aramada, takside yolcu olarak bulunan Z.B. ile kızı S.P'nin üzerinden toplam 126 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Taksi şoförü, Z.B. ve S.P. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel