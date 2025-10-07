Sakarya'da Uyuşturucu Madde Sevkiyatı Engellendi
Sakarya'da durdurulan otomobilde, kapı döşemesine gizlenmiş 2 kilo sentetik kannabinoid yapımında kullanılacak ham madde ele geçirildi. Şüpheli T.D. tutuklandı.
SAKARYA'da polis tarafından durdurulan otomobilin kapı döşemesine gizlenmiş, sentetik kannabinoid yapımında kullanılan 2 kilo ham madde ele geçirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.D. (30) isimli şüphelinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin kullandığı otomobil, Adapazarı ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda durduruldu. Araçta ekiplerin yaptığı aramada, kapı döşemesine gizlenmiş 200 kilo sentetik kannabinoid üretiminde kullanılabilecek 2 kilo ham madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.