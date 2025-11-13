Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu İmhası Girişimi: 3 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'da Uyuşturucu İmhası Girişimi: 3 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Sakarya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi, emniyet güçlerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri tuvalette imha etmeye çalıştığı belirlendi.

Sakarya'da uyuşturucuyu tuvalette imha etmek isteyen 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde kaldıkları adreslere, özel harekat polisi eşliğinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 kilo 527,51 gram sentetik uyuşturucu, 107 gram uyuşturucu ham maddesi, sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan 70 gram aseton, 2 hassas terazi, poşet ve kap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 90 lira ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramada, uyuşturucunun şüphelilerce tuvalete dökülerek imha edilmeye çalışıldığı görüldü.

Operasyonda şüpheliler E.Ö. (33), Ş.M. (38) ve R.B. (25) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
