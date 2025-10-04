Sakarya'da Uyuşturucu İle Mücadelede 4 Sanığa 30 Yıl Hapis Cezası

Sakarya'da 12 kilogram sentetik uyuşturucu ve 1078 sentetik ecza hap ele geçirilmesine ilişkin açılan davada, 4 sanık 30'ar yıl hapisle cezalandırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucunun kente getirileceği yönünde bilgi alınması üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Otoyolu'nda 21 Ekim 2023'te iki aracın aynı hız ve senkronda öncü artçı şekilde hareket ettiğini belirleyen ekipler, araçları Adapazarı gişelerinde durdurdu.

Aramada araçlardan birinde 12 kilogram sentetik uyuşturucu ve 1078 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ü.D, B.K, K.D. ve İ.K. tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 sanık hakkında, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan iddianame hazırlandı.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 2 Eylül'deki karar duruşmasında, iştirak halinde "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sanıklar B.K, K.D. ve İ.K. üst sınırdan 30'ar yıl hapis ve 206 bin 240'ar lira adli para, sanık Ü.D. ise 30 yıl hapis ve 247 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Gerekçeli kararda, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce hazırlanan uzmanlık raporunda, ele geçirilen hapların "pregabalin" içerdiği belirtildi.

Kararda, daha önce başka bir soruşturma dosyasında tanzim edilen raporda, pregabalin etken maddesini içeren ilaçların üretiminin resmi makamların iznine bağlı olduğu, satışının 1 Nisan 2019'dan itibaren yeşil reçeteyle yapıldığı ve uyuşturucu madde etkisi doğuran tesiri olduğunun yer aldığı aktarıldı.

Sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği poşetin üzerinde sanık K.D'nin parmak izinin bulunduğunun saptandığı bildirilen kararda, her iki aracın 21 Ekim 2023'te Anadolu Otoyolu'na 2 saniye arayla giriş yaparak beraber seyretmeye başladığı kaydedildi.

Kararda, sanık B.K'nin organizasyonda "ön planda", sanık Ü.D'nin de "nakleden" sıfatıyla sorumlu olduğunun mahkemece sabit görüldüğü belirtilerek, "Sanıkların kullanımında bulunan, artçı olarak tespiti yapılan, arkada seyir halinde olan araçta uyuşturucu maddelerin ele geçirilmiş olması, sanıkların öncü artçı şekilde uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla seyir halinde oldukları mahkememizce sabit görülmüştür." ifadesini kullandı.

Sanıklar İ.K, B.K. ve Ü.D'nin tahlillerinde pregabalin etken maddesinin pozitif saptandığı aktarılan kararda, sanıkların öncü ve artçı şekilde hareket ettiklerine dair sanık K.D'nin beyanı ile dosya içerisinde PTS kayıtlarının da bulunması nazara alındığında, sanıkların öncü ve artçı şekilde hareket ettiklerini bilmedikleri yönündeki ifadelerinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı bilgisi yer aldı.

Kararda, dijital veri inceleme tutanağına göre farklı araçlarda bulunan sanıklar K.D. ile Ü.D. arasında suç tarihinden bir gün önce WhatsApp görüşmelerinin bulunduğunun tespit edildiği bilgisine yer verilerek, sanıkların inkar içeren savunmalarına itibar edilmediği belirtildi.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde ve birlikte hareket ederek yüksek miktarda uyuşturucu madde ile hapları ticari amaçla naklettiği ve bulundurduğu vurgulanan kararda, ele geçen uyuşturucu miktarı, niteliği, çeşitliliği, ele geçiriliş şekli, suçun işleniş biçimi, yer ve zamanı, suçun konusunun önem ve değeri, sanıkların kasta dayalı kusurunun ağırlığı, sanıkların amaç ve saiki göz önüne alınarak hapis ve adli parayla cezalandırılmalarına karar verildiği kaydedildi.