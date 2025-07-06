Sakarya'da Uygunsuz Paylaşım Yapan Öğrencilere Disiplin Cezası

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Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya üzerinde uygunsuz paylaşımlar yapan iki öğrenci hakkında adli işlem başlattı ve soruşturma sürecinde yurttan uzaklaştırıldıklarını duyurdu.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından uygunsuz paylaşım yapan iki öğrenci hakkında adli işlem yapıldığını ve soruşturma süreci boyunca yurttan uzaklaştırıldıklarını bildirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sabahattin Zaim Kız Yurdu'nda kalan iki öğrencinin sosyal medya platformunda yaptığı uygunsuz paylaşımlar üzerine Sakarya Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğünün harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğrencilerden G.T'nin nöbetçi hakimlikçe salıverildiği, paylaşımı yapan H.D'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı aktarılarak, "Yurt müdürlüğümüz, her iki öğrencimiz için ivedilikle disiplin soruşturması başlatmış ve yurt hizmetleri yönetmeliğinin 24/3 maddesine göre de soruşturma süreci boyunca yurttan uzaklaştırma cezası verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
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