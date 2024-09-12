Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Uluslararası Peyzaj ve Süs Bitkileri Fuarı Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sapanca ilçesinde düzenlenen PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 200 firma ve 20 ülkeden alım heyetlerinin katılımıyla devam ediyor. Fuarda birçok ürün stantlarda sergilenirken, profesyonel alım heyetlerinin ilgi gösterdiği belirtildi.

Sakarya'da "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı" devam ediyor.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde 60 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuara ürünlerini sergileyen 200 firma ile 20 ülkeden alım heyetleri katılıyor.

Birbirinden renkli dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra bahçe ekipmanları, süslemeleri ile iş makineleri, saksı, havuz ve sulama aletleri gibi birçok ürün stantlarda katılımcıların beğenisine sunuluyor.

Fuar koordinatörü Remzi Adıyaman AA muhabirine, dün başlayan fuarın ilk gününde katılımın oldukça yoğun olduğunu söyledi.

Profesyonel alım heyetlerinin fuara ilgi gösterdiğini anlatan Adıyaman, "Mevsimsel olarak özellikle yapraklı dış mekan bitkiler anlamında sezonun açıldığı bir dönem yaşıyoruz. Bu anlamda yerinde ve zamanında fuar oldu. 60 bin metrekare alanda 200'den fazla standımız mevcut. Bu anlamda memnunuz. Daha önümüzde 3 gün var. 3 günde daha güzel şeyler olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Adıyaman, profesyonel alım heyetlerinin önemine dikkati çekerek, fuara yurt dışından gelen heyetlerin yanı sıra vatandaşların da ilgi gösterdiğinden bahsetti.

Amaçlarının perakendenin ötesinde toptan satış olduğuna değinen Adıyaman, "Özellikle ihracat bakımından biraz daha hareketlendirmek anlamında profesyonel alım heyetlerini istiyoruz. Bu açıdan da oldukça iyi. Yaşanan küresel krizden ülkemiz de etkilendi. Satışlar iç pazarda biraz zayıf olsa da ihracat bakımından daha iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fuar, 14 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

Sapanca sakarya Ekonomi Güncel Bahçe

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporuna göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı

Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sı var mı?

 İşçilerin eyleminde gerginlik! CHP'li Mahmut Tanal'ın üzerine emniyet aracı sürüldü

Milletvekilinin üzerine emniyet aracı sürüldü

 Narin'in ardından bir kahreden haber daha! İstismara uğrayan Sıla bebek entübe edildi

Minik Narin'den sonra bir kahreden haber de Sıla bebekten
Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi rahattı, panik hali yoktu

Amcanın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi bakın kim çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Siyah Kalp CANLI izle! 12 Eylül Perşembe Siyah Kalp 1. bölüm Show TV izleme linki var mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2024? Devlet Bahçeli'nin hayatını anlatan kitap adı ne, satışa çıktı mı, ne kadar? 12-13 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? İdil Bilgen kimin kızı? İdil Bilgen babası Mustafa Levent Bilgen kimdir, büyükelçi mi? 12-13 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef eleme adayları kim? 12 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? Zehra Taşkesenlioğlu kaç yaşında, nereli? Zehra Taşkesenlioğlu hayatı ve biyografisi! KOSKİ Konya su kesintisi! 12-13 Eylül Selçuklu, Ereğli, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Düello kim kazandı (İÇLİ KÖFTE)? 12 Eylül Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 12-13 Eylül Beydağ, Kiraz, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title