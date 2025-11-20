Sakarya'da uçuruma devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde uçurama devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Reşadiye Mahallesi'nde Ü.Ş. (41) idaresindeki 54 H 1585 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Aynur Ş'nin (62) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan sürücü ile yolcu Ç.Ç. (4) ve H.G. (12) ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından A.Ş'nin cenazesi, Akyazı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.