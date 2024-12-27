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Sakarya'da Tripy Elektrikli Bisiklet Kullanımı Artıyor

Sakarya'da Tripy Elektrikli Bisiklet Kullanımı Artıyor
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 1,5 yıl içinde 60 bin kişiye ulaşan Tripy Elektrikli Bisiklet hizmetinin kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılandığını duyurdu. Elektrikli bisikletler, çevre dostu ulaşım alternatifi sunarak şehir içi trafiği yüzde 4 oranında azaltıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan "Tripy Elektrikli Bisiklet"i yaklaşık 1,5 yılda 60 bin kişi kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle yaz döneminde her cadde ve sokakta görülen, memnuniyetle karşılanan hizmet, devreye alındığından itibaren ilgiyle karşılandı.

Kullanıcılar, Tripy ile 1,5 milyon dakikadan fazla sürede toplam 300 bin kilometreyi aşkın mesafe kat ederek şehir içi ulaşımda elektrikli bisikletleri tercih etti. Bu sayede en yoğun saatlerde trafik yüzde 4 oranında azaldı.

Başlangıç ve dakika başına ücreti 4,5 lira olan Tripy, çevre dostu ve pratik ulaşım alternatifi sunuyor.

Ayrıca "Premium" üyelik fırsatlarıyla da aylık 299 lira karşılığında üyeler, 12 ay boyunca bisikleti dakikası 1 lira ücretle kullanabiliyor.

Jandarmadan çocuklara eğitim

Jandarma ekipleri, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Aile İçi Şiddetle ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Amirliği, Trafik Şube Müdürlüğü, Otoyol Jandarma Komutanlığı, İdari Kısım Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bekir Sıtkı Durgun İlköğretim Okulu'nda 195 öğrenciye "Geleceğimi Planlıyorum" projesi kapsamında jandarma mesleği hakkında bilgi verdi. Çocuklara ayrıca, Jandarma Çocuk Dergisi, boyama kitabı, balon ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Ferizli Belediye Başkanı Ata'ya ziyaret

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çınar, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Ata, desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Çınar da yapılması planlanan ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, okula gösterdiği ilgiden dolayı Ata'ya teşekkür etti.

Ziyarette, müdür yardımcıları öğretim görevlileri Fatma Vahapoğlu Çete ve Furkan Türkseven ile Yüksekokul Sekreteri Adnan Çetin de yer aldı.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
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