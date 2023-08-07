Sakarya'da Tren ile Minibüs Çarpıştı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde TCDD yolları hemzemin geçidinde yük treni ile minibüs çarpıştı. Tren rayları üzerinde yaklaşık 45 metre sürüklenen minibüste sürücü, yara almadan kurtuldu.

Sabah saatlerinde Cihadiye Mahalle yolu üzerinde bulunan TCDD yollarına ait hemzemin geçitte meydana gelen kazada, Ahmet G. idaresindeki 34 ETF 968 plakalı Ford marka minibüs ile Eskişehir'den İstanbul istikametine giden ve makinistliğini Kadir Ö.'nün yaptığı yük treni çarpıştı. Meydana gelen kazada tren, minibüsü yaklaşık 45 metre sürükledikten sonra durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan minibüs sürücüsü Ahmet G. yara almadan kurtulurken, minibüste yolcu olmaması faciayı önledi. Eskişehir-İstanbul TCDD yolları hattı yaklaşık 3 saat kapalı kalırken aracın kaldırılması sonrasında demir yolu ulaşıma yeniden açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA