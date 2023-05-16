Sakarya'da traktörün altında kalarak ölen çocuk toprağa verildi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde üzerinden düştüğü traktörün altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Ferizli Devlet Hastanesi morgundan alınan Tekstil İşverenler Sendikası Halit Narin İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Berat Emir A'nın cenazesi, evinin önünde helallik alındıktan sonra Karadiken Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Çocuğun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, aile yakınlarının yanı sıra Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz, okul müdürü Sedat Çaylak, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Karadiken Mahallesi'nde dün babasıyla tarlaya giden ilkokul öğrencisi Berat Emir A, hareket halindeki traktörden düşerek aracın altında kalmış, ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bu arada bugün okula gelmeyen arkadaşlarının ölüm haberini alınca büyük üzüntü yaşayan 3-C sınıfı öğretmeni ve öğrencileri, Berat Emir'in boş kalan sırasına çiçek bırakmıştı.