Sakarya'da Traktör ve Tarım Araçları Kazalarına Dikkat!

Sakarya'da Traktör ve Tarım Araçları Kazalarına Dikkat!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, 2023'te traktör ve tarım araçlarıyla ilgili kazaların artışını açıkladı. Denetimlerde 4 bin 86 araç incelendi, 125 sürücü rops demiri eksikliğinden ceza aldı. Kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanmaların çoğu rops demiri kullanılmamasından kaynaklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, traktör ve tarım araçlarının karıştığı kazalara ilişkin verileri paylaştı.

Açıklamaya göre, jandarma ekiplerince 2025 yılı içerisinde 4 bin 86 tarım aracı ve sürücüsü denetlendi, kural ihlali ve eksikliği bulunan 183 araca işlem yapıldı. 125 sürücüye rops demiri eksikliğinden cezai işlem uygulanırken, 72 araç trafikten men edildi, 13 sürücü hakkında işlem gerçekleştirildi.

Bu yıl meydana gelen 17 traktör kazasında 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. "Patpat" olarak tabir edilen tarım aracının karıştığı 8 kazada ise 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Jandarma sorumluluk sınırlarında 2023-2024 yıllarında, traktörlerin karıştığı 146 trafik kazasının 14'ünde ölüm, "Patpat" isimli tarım aracının karıştığı 40 kazada ise 58 yaralanma yaşandı.

Kazalar, engebeli veya eğimli arazide devrilme, toprak veya çamurlu zeminde kayma, aşırı hızla seyretme sonucu gerçekleşirken, meydana gelen ölüm ve yaralanmaların yüzde 91'i rops demiri kullanılmamasından kaynaklandı.

Traktörde kaza ve devrilmelerde sürücüye yaşam boşluğu sağlayan rops demirinin önemine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trafik kazalarının azaltılması için sürücü ve vatandaşlarımızın daha duyarlı olmaları, rops demirini aktif şekilde kullanmaları, traktör römorklarının arka kısımlarına reflektör takmaları, yavaş hızda seyretmeleri, traktör ve yük üzerinde yolcu taşımamaları ve römorklara dengeyi bozabilecek aşırı yük yüklememeleri gerekmektedir. Ayrıca halk arasında 'patpat' olarak isimlendirilen, arkasına ilave ekipmanlar takılarak kullanılan makineler tarım alanları içinde kullanılmak üzere imal edilmiştir. Bu makineler karayolu kullanımı için uygun olmayıp, kural ihlali yapanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın ilgisi ve desteklerine büyük ihtiyaç vardır."

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
NATO bildirisi: Savunma yatırımı artacak, 2026 zirvesi Türkiye'de yapılacak

Dünyanın kilitlendiği zirveden ortak bildiri! Trump'ın istediği oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Lahey'de diplomasi trafiği! Erdoğan bir konunun özellikle altını çizdi
İsrail, İran Merkez Bankası'nı terör örgütü ilan etti

İsrail'den ilginç hamle! Merkez Bankası'nı terör örgütü ilan ettiler
İran Meclisi 'Amerika ve İsrail'e ölüm' sloganlarıyla inledi

İran'ın kritik kararı sonrası Meclis bu sloganla inledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüşmeler başladı! Esenler Erokspor, Fenerbahçe'nin yetenekli kalecisini istiyor

Resmi görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den ayrılıyor
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar

Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi

Paşinyan'ı titreten girişim! Başpiskopos apar topar gözaltına alındı
İzmir'de orman yangını! Evler tahliye ediliyor

Ege'nin incisinde orman yangını! Evler tahliye edildi
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.