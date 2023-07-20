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Sakarya'da traktör kazası: Bir ölü, bir yaralı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü yaralandı, yanındaki ablası hayatını kaybetti. Kazada, sürücü hafif yaralanırken abla olay yerinde hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, yanındaki ablası hayatını kaybetti.

Eskibıçkı Mahallesi'nde Soner T. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücü Soner T'nin ablası Songül Sarıhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, sürücü Soner T. ise hafif yaralandı.

Sarıhan'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

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