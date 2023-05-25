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Sakarya'da traktör fabrikasındaki boyahanede çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'da traktör fabrikasındaki boyahanede çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir traktör fabrikasındaki boyahanede çıkan yangın söndürüldü. Başak Sokak'taki bir traktör fabrikasının sahasında yer alan taşeron otomotiv firmasına ait boyahanede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir traktör fabrikasındaki boyahanede çıkan yangın söndürüldü.

Başak Sokak'taki bir traktör fabrikasının sahasında yer alan taşeron otomotiv firmasına ait boyahanede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

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Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

Sakarya Güncel Haberler

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