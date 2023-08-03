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Sakarya'da traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde tarladan dönen bir traktör, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada traktörün sürücüsü Talha Tan hayatını kaybetti. Tan'ın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yeğeni olduğu belirtildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Çengel Mahallesi'nde tarladan dönen Talha Tan (26) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve bir çocuk babası Tan'ın, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yeğeni olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

Ekrem Yüce Sakarya Geyve Güncel Haberler

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