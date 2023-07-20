Sakarya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen kazada traktör devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, sürücü kardeşi ise yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, sürücü kardeşi ise yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi Eskibıçkı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Meydana gelen kazada sürücü S.T. ile ablası Songül Sarıhan (28) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Sarıhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sarıhan'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA