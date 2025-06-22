Sakarya'da Traktör Bayisinde Yangın Çıktı

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı ilçesi Zirai Aletler Sanayi girişindeki traktör bayisinde çıkan yangın ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Şehrimizde bugün, üzücü fakat yürütülen kapsamlı çalışmayla acıya dönüşmeden önlenen bir yangın olayı yaşanmıştır. Çevre Yolu üzerindeki traktör fabrikasının depo kısmında yangın çıktığına dair 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 14.01'de ihbar gelmiş ve ekiplerimiz dakikalar içinde olay yerine ulaşmıştır. Hızlı ve koordineli bir aksiyonla 17 farklı aracımız yangın bölgesine ulaşmış ve 55 itfaiye erimiz yangına fabrika alanının dört bir yanından fedakarca, büyük bir gayretle müdahale etmiştir. Yangın ihbarın 112'ye ulaşmasından 45 dakika sonra kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmasına geçilmiştir. Yaşanan olayın can kaybı ya da yaralanmaya neden olmaması en büyük tesellidir. Yangınla ilgili gerekli tahkikat ve inceleme ekiplerimizce yürütülecektir" denildi.

Haber: Serhat YILMAZ-İsa ÇİÇEK/ADAPAZARI(Sakarya)