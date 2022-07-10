Sakarya'da trafikte birbirine ateş açan iki sürücü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da trafikte birbirine ateş açan iki sürücü yaralandı

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
 - Güncelleme:
Sakarya'da trafikte birbirine ateş açan iki sürücü yaralandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde trafikte yaşanan tartışmada birbirlerine ateş açan iki sürücü yaralandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde trafikte yaşanan tartışmada birbirlerine ateş açan iki sürücü yaralandı.

D-100 kara yolunun Adapazarı istikameti bağlantısında 54 AGE 539 plakalı hafriyat kamyonunun bariyerlere çarptığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, kamyon şoförü B.E'yi aracın içinde silahla yaralanmış halde buldu.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kamyon şoförü ile başka bir araç sürücüsünün trafikte tartışma yaşadığını, olayın büyümesi üzerine tarafların birbirine ateş açtığını belirledi.

Kamyon şoförünün yaralı halde bir süre daha trafikte seyrettikten sonra bariyerlere çarparak kaza yaptığını öğrenen ekipler, yaralanan diğer sürücü R.K'nin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiğini tespit etti.

Sağlık durumları iyi olan sürücülerin tedavileri sürüyor.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Sakarya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title