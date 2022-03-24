Sakarya'da trafik kazasında ölen Hendek Spor Kulübünün yöneticisi defnedildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Hendek Spor Kulübünün yöneticisi Numan Cengiz toprağa verildi.

Anadolu Otoyolu'nun Hendek kesimi bağlantı yolunda N.K'nin kullandığı 42 DF 823 plakalı tır ile Numan Cengiz idaresindeki 54 ABT 440 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Numan Cengiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sürücüsünün yaralanan eşi Hülya Cengiz ise sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu belirtilen Cengiz'in sevk edildiği Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Hendek Spor'da sportif direktör olduğu öğrenilen Cengiz için Hendek Atatürk Stadı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, aile yakınlarının yanı sıra Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Spor yöneticileri, teknik heyet, futbolcular ve vatandaşlar katıldı.

Cengiz'in cenazesi, Hendek Büyük Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.