Sakarya'da trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü defnedildi
Güncel Haberler
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölen sürücü Nihat Çakıl, toprağa verildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölen sürücü Nihat Çakıl, toprağa verildi.
Kaza sonrası otopsi işlemleri tamamlanan sürücü Çakıl'ın cenazesi Batakköy Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Burada helallik alınmasının ardından mahalle camisine götürülen Çakıl'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namaz sonrasında aile mezarlığına defnedildi.
D-140 kara yolu Balbalı kavşağında Nihat Çakıl idaresindeki 54 AHV 002 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek 54 EL 900 plakalı otomobille çarpışmış, kazada otomobillerdeki sürücü Çakıl ile Murat Yılmaz, Hacer ve eşi İbrahim Tunca ölmüş, Tunca çiftinin çocukları Burak Tunca, ağır yaralanmıştı.