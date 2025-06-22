Sakarya'da Trafik Kazası: Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Aydınlatma direği, ağaç ve trafik işaret levhasının devrildiği kazada, yaralı sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aydınlatma direği, ağaç ve trafik işaret levhasının devrildiği kazada sürücü yaralandı.

A.K. yönetimindeki 54 LG 281 plakalı SUV tipi araç, Orhangazi Caddesi Bilecik istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direği, ağaç ve trafik işaret levhasına çarparak karşı şeride geçti.

Bu sırada direk, ağaç ve levha yola devrildi, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı A.K'nin alkollü olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor

Savaşta zor günler yaşayan İsrail'den itiraf gibi sözler
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Özgür Özel sözünü tuttu! Can dostunun kızını yalnız bırakmadı
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti

Nihal Candan hayatını kaybetti
MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Bu tabloyu Erdoğan görse tebrik ederdi

MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Erdoğan görse tebrik ederdi
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.