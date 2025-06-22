Sakarya'da Trafik Kazası: Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aydınlatma direği, ağaç ve trafik işaret levhasının devrildiği kazada sürücü yaralandı.

A.K. yönetimindeki 54 LG 281 plakalı SUV tipi araç, Orhangazi Caddesi Bilecik istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direği, ağaç ve trafik işaret levhasına çarparak karşı şeride geçti.

Bu sırada direk, ağaç ve levha yola devrildi, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı A.K'nin alkollü olduğu öğrenildi.