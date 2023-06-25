Sakarya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yeniorman Mahallesi'nde E.D (35) idaresindeki 54 ABP 322 plakalı otomobil ile E.C'nin (19) kullandığı 54 AGZ 719 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü E.D. ve aynı araçta bulunan Y.D, Y.İ, M.S. ve Y.A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.