Sakarya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Aşağıdereköy mevkisindeki ışıklı kavşakta A.B. (56) idaresindeki 41 AHU 343 plakalı otomobil ile Ü.K. (44) yönetimindeki 54 BV 011 plakalı otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile H.K. (41) ve N.B. (55) Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.