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Sakarya'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde D-100 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil, 1 motosiklet ve 1 yaya karıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 Karayolu'nda iki otomobil, bir motosiklet ve bir yayanın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu İstanbul istikameti Yeşiltepe Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada T.K. idaresindeki 54 AFE 419 plakalı otomobil ile F.Y. idaresindeki 54 FY 953 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobillerden biri ışıklarda bekleyen Y.Ç. idaresindeki 54 ABY 277 plakalı motosiklete ve yaya olarak seyir halinde olan S.D.'ye çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu İstanbul Sakarya Güncel Haberler

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