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Sakarya'da trafik kazası: 1 kişi hafif yaralandı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Ankara Caddesi Adliye ışıkları mevkisinde kavşaktan dönen bir SUV ile Kocaali istikametine giden bir otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan kişi ambulansta müdahale edildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Ankara Caddesi Adliye ışıkları mevkisinde kavşaktan dönen M.K. idaresindeki 54 AEZ 097 plakalı SUV tipi araç ile Kocaali istikametine giden S.Y. yönetimindeki 54 PJ 187 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil metrelerce takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif yaralanan S.Y'ye ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Kocaali Ankara İtfaiye Trafik Kazaları Otomobil Yaşam Güncel Haberler

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