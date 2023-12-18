Haberler ›› Güncel ›› Sakarya'da trafik kazası: 1 kişi hafif yaralandı

Sakarya'da trafik kazası: 1 kişi hafif yaralandı

18 Aralık 2023 21:47 Güncelleme: 21:48 Abone Ol

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Ankara Caddesi Adliye ışıkları mevkisinde kavşaktan dönen bir SUV ile Kocaali istikametine giden bir otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan kişi ambulansta müdahale edildi.