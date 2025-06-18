Sakarya'da Trafik Kazaları KGYS Kameralarında

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Sakarya'da çeşitli trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Kazalar arasında araç çarpışmaları ve bisikletli bir çalışana otomobil çarpması yer alıyor. Kazaların sona ermesinin ardından, dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kayıt altına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, Serdivan ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy ile Eski Kazım Paşa caddelerinin birleştiği dönel kavşakta kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın savrulması yer aldı.

32 Evler Caddesi'ndeki dönel kavşakta yolun karşısına geçmeyen çalışan bisikletliye otomobilin çarpması ve bisikletlinin savrulması kameralarca görüntülendi.

Çark Caddesi üzerinden ASEM'e girmeye çalışan otomobilin, sağ tarafından gelen motosikletliyle çarpışması ve savrulan sürücünün yola çıkmayı bekleyen başka bir otomobile çarpması kameralarca kayıt altına alındı.

Bir başka görüntüde ise Adapazarı ilçesinde Çark, Kudüs ve Yazlık caddelerinin birleştiği akıllı kavşakta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması yer aldı.

Küçükhamam Caddesi'nde Tozlu Cami önünde motosikletin devrilmesi ve üzerindeki iki kişinin savrulması kameralarca kaydedildi.

Sedat Kirtetepe Caddesi'ndeki dönel kavşakta çarpışan iki hafif ticari aracın savrulması kameralarca görüntülendi.

Görüntülerin sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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