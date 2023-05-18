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Sakarya'da Trafik Kazaları KGYS Kameralarında

Sakarya'da Trafik Kazaları KGYS Kameralarında

Güncel Haberler

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Adapazarı ilçesindeki Çevre Yolu'nda emniyet şeridinden yola girmeye çalışan otomobille kamyonun çarpışması, Serdivan ilçesindeki Adapazarı-Sapanca yolundaki kavşakta panelvan ile otomobilin çarpışması ve Adapazarı ilçesindeki Milli Egemenlik Caddesi üzerinde kırmızı ışık yanan istikametteki kaldırımdan yola çıkan motosiklete yeşil ışıkta geçen yolcu minibüsünün çarpması kaydedildi.

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan kayıtlarda, Adapazarı ilçesindeki Çevre Yolu'nda emniyet şeridinden yola girmeye çalışan otomobille kamyonun çarpıştığı görülüyor.

Serdivan ilçesindeki kazanın görüntülerinde, Adapazarı- Sapanca yolundaki kavşakta panelvan ile otomobilin çarpışması yer alıyor.

Adapazarı ilçesindeki başka bir kazada ise Milli Egemenlik Caddesi üzerinde kırmızı ışık yanan istikametteki kaldırımdan yola çıkan motosiklete yeşil ışıkta geçen yolcu minibüsünün çarpması kayıtlara yansıyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Serdivan Sapanca Sakarya Güncel Haberler

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