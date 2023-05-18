Sakarya'da Trafik Kazaları KGYS Kameralarında

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Adapazarı ilçesindeki Çevre Yolu'nda emniyet şeridinden yola girmeye çalışan otomobille kamyonun çarpışması, Serdivan ilçesindeki Adapazarı-Sapanca yolundaki kavşakta panelvan ile otomobilin çarpışması ve Adapazarı ilçesindeki Milli Egemenlik Caddesi üzerinde kırmızı ışık yanan istikametteki kaldırımdan yola çıkan motosiklete yeşil ışıkta geçen yolcu minibüsünün çarpması kaydedildi.