Sakarya'da trafik ihlallerine 5 milyon 306 bin 333 lira para cezası

Sakarya'da 2023'ün ilk 6 ayında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 1583 sürücüye toplamda 5 milyon 306 bin 333 lira para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, KGYS, radar ve dron denetimleriyle ihlalleri tespit ediyor. Polis ve jandarma ekipleri ayrıca eğitim çalışmaları da gerçekleştirdi.

Sakarya'da 2023'ün ilk 6 ayında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 1583 sürücüye 5 milyon 306 bin 333 lira para cezası uygulandı.

Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikteki ihlalleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile nokta, radar ve dron denetimleriyle tespit ediyor.

Polis ekiplerince, "şerit ihlalinden" 3 kez 2 bin 853 lira, "kontrolsüz şerit ihlalinden" 49 kez 46 bin 599 lira, "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme ihlalinden" 386 kez 367 bin 86 lira, "sürekli sol şerit ihlalinden" 36 kez 46 bin 688 lira, "büyük araçların sağ şerit ihlalinden" 2 kez 3 bin 958 lira para cezası uygulandı.

"Emniyet şeridi ihlalinden" 450 kez 1 milyon 828 bin 800 lira, "tehlike oluşturacak şekilde birden fazla şerit değiştirmek ihlalinden" 224 kez 910 bin 336 lira ceza kesen ekipler, "ters istikamette araç sürmek ihlalinden" de 315 kez 1 milyon 280 bin 160 lira para cezası uyguladı.

Polis ekipleri ayrıca "drift" atan 25 sürücüye 508 bin 550 lira para cezası kesti, 14'ünün ehliyetine el koyarken 6 aracı da trafikten menetti.

Böylece yılın ilk 6 ayında toplamda 1490 sürücüye 4 milyon 995 bin 30 lira para cezası uyguladı.

43 bin 816 kişiye eğitim

Öte yandan ekipler, trafik park, okul ve sosyal alanlarda, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 43 bin 816 kişiye trafik kuralları eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de sorumlu bulundukları bölgelerde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve "drift" atan 93 sürücüye 311 bin 303 lira para cezası uyguladı.

"Drift" atan 2 sürücünün ehliyetine el koyan jandarma ekipleri, 2 aracı trafikten menetti.