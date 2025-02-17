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Sakarya'da Trafik Denetimlerinde 928 Araç Trafikten Men Edildi

Sakarya'da Trafik Denetimlerinde 928 Araç Trafikten Men Edildi
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Sakarya'da ocak ayında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 928 araç trafikten men edilirken, 5 bin 293 araca işlem yapıldı. Ayrıca, 94 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi yaralandı.

Sakarya'da geçen ay yapılan trafik denetimlerinde 928 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için trafik timlerince ocak ayında 165 bin 800 sürücü ve aracın kontrol edilmesi sonucu 5 bin 293 araca işlem yapıldı.

Denetimlerde 928 araç ile 223 sürücü trafikten men edilirken, uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 69 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konuldu.

Ayrıca, 2 bin 334 traktör denetiminde 20 sürücüye rops demirinin eksikliğinden dolayı cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, ay içerisinde 1'i ölümlü, 43'ü yaralamalı ve 50'si hasarlı 94 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi yaralandı.

Jandarma ekipleri tarafından ocak ayında denetlenen 4 bin 478 motosikletin 57'si trafikten men edilirken, 156 sürücüye işlem yapıldı.

Güvenli, düzenli ve sürdürülebilir trafik ortamı oluşturmaya yönelik 3 bin 811 kişiye eğitim verildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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