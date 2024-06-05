Sakarya'da Trafik Denetimleri Sonucunda 266 Sürücü ve 725 Araç Trafikten Men Edildi

Sakarya'da geçen ay yapılan trafik denetimlerinde 266 sürücü ile 725 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için trafik timlerince mayıs ayında 112 bin 174 sürücü ve araç kontrol edildi.

Denetimlerde 266 sürücü ve 725 araç trafikten men edilirken, uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 56 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konuldu.

Ayrıca, jandarma bölgelerinde geçen ay meydana gelen 94 trafik kazasında 77 kişi yaralandı.

Öte yandan, yılın 5 ayında yapılan kontrollerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 18 bin 767 sürücüye idari para cezası uygulandı, trafiğe çıkmasında sakınca bulunan 1135 sürücü ile 3 bin 315 araç trafikten men edildi.

Alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı tespit edilen 212 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konulurken, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 10 bin 19 öğrenci ve 18 bin 663 sürücüye trafik güvenliği eğitimi verildi.

Uygulamalar esnasında hakkında yakalama kararı bulunan 666 şüpheli ile 131 araca da adli ve idari işlem yapıldı.