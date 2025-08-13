Sakarya'da Trafik Denetimleri: 50 Sürücüye 643 Bin Lira Ceza

Sakarya'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, abart egzoz kullanan, yüksek sesli müzik açan ve ehliyeti olmayan toplam 50 sürücüye 643 bin 406 lira ceza kesildi. Denetimde 15 araç trafikten men edildi.

SAKARYA'da trafik denetimlerinin sonucunda; abart egzoz kullanan, yüksek sesli müzik açan ve ehliyeti olmayan toplam 50 sürücüye toplam 643 bin 406 lira ceza uygulandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kent merkezinde trafik uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında, abart egzoz kullanan 12 motosiklet ile 5 otomobile işlem yapıldı. 13 motosiklet ve 5 otomobil sürücüsüne, ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. Araçlarında ses sistemi kullanarak yüksek sesli müzik yayını yapan 15 sürücüye de cezai işlem uygulandı. Toplam 50 araç sürücüsüne 643 bin 405 TL para cezası uygulanırken, 12'si motosiklet ve 3'ü otomobil olmak üzere 15 araç trafikten menedildi.

Haber: Serhat YILMAZ/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
