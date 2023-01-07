Toptancılar Çarşısı'nda korkutan yangın: Çok sayıda itfaiye sevk edildi Yangını söndürebilmek için duran aracı hasar aldı Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Toptancılar Çarşısı içerisinde bulunan bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın korkuttu.

Toptancılar Çarşısı'nda korkutan yangın: Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Yangını söndürebilmek için duran aracı hasar aldı

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Toptancılar Çarşısı içerisinde bulunan bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın korkuttu. Yangına müdahale etmek için duran vatandaş ile deponun yan tarafındaki Sakarya İl Jandarma Komutanlığında görevli bir askeri personelin park halindeki aracı hasar aldı. Deponun alev topuna döndüğü anlar saniye saniye kaydedildi.

Yangın, Erenler ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan Toptancılar Çarşısı içerisinde bulunan bir iş yerinin depo kısmında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını gören Özgür ve Özkan Kaya isimli iki kardeş araçlarını durdurarak yangına müdahale etmek istedi. Kısa sürede büyüyen alevler araca da hasar verdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu esnada yangının çıktığı deponun yanında bulunan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askeri personele ait bir kişinin aracı da hasar aldı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Depoda bulunan birçok ürünün yanarak kullanılamaz hale geldiği olayda maddi hasar oluştu. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

"Su getirmeye gittim geri geldiğimde alevler büyümüştü"

Yangında aracı hasar alan Özgür Kaya, "Biz burada Öğretmen Evi'nde konaklıyoruz, misafirliğe gelmiştik. Oraya doğru giderken ateş olduğunu gördük, kasalar yanıyordu. Aracımızla durduk ve içerisinde ne kadar su varsa alevlere doğru döktük. Su yetmedi, Öğretmen Evi'ne kovayla su getirmeye gittim. Geri geldiğimde alevler büyümüştü. ve alevler bizim aracımıza da hasar verdi. Su getirmeye gidip geldiğim sürede aracımızda hasar aldı" dedi.

"Komutanımızın ve kendimizin aracı yangında hasar aldı"

Özkan Kaya ise, "Biz buradan geçerken yangını gördük ve söndürmeye çalıştık. O esnada bir anda yangın büyüdü. Komutanımızın aracı ve kendi aracımız yangında hasar aldı. Yangına müdahale ettik ama söndüremedik, itfaiyeye bilgi verdik. Allah'a şükür can kaybı yok" diye konuştu.