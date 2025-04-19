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Sakarya'da Toprak Kayması: Bir Ev Tehdit Altında

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen toprak kayması sonucu bir ev yıkılma tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Ev sahibi Ali Paşa Çakır, durumu uyandıran gürültü ile fark etti. Olay bölgesi dron ile havadan görüntülendi.

Sesi duyarak dışarı çıktı, gördüğü manzara karşısında şok oldu

Sakarya'da toprak kayması: Bir ev tehdit altında

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen toprak kayması neticesinde bir ev yıkılma tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Toprak kaymasının yaşandığı bölge dron ile böyle görüntülendi.

Karasu ilçesi Resuller Mahallesi'nde sabah saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Merkez Mahalle Mezarlığı yanında bulunan Ali Paşa Çakır'a ait olan evin bahçesinde meydana gelen toprak kayması ile Çakır'a ait bir kulübe ve bahçede bulunan ağaçlar, meydana gelen kayma ile 150 metrelik vadiye sürüklendi. Ev ise yıkılma tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Ev sahibi Ali Paşa Çakır, "Sabah 10.00 sıralarında bir gürültü ile dışarı çıktık. Çıktığımızda, toprak kayması olduğunu gördük ve evin altını bu hale getirdi. Şu anda benim evim tehlike altında" dedi. Resuller Mahallesi Muhtarı Osman Nuri Keskin de böyle bir olayın mahallelerinde ilk defa yaşandığını belirtti. Bölge dron ile havadan da görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN - Güncel
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